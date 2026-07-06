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Леклер ответил, должен ли был состояться рестарт в концовке гонки Гран-при Великобритании

Леклер ответил, должен ли был состояться рестарт в концовке гонки Гран-при Великобритании
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Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер высказался о завершении гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, состоявшейся вчера, 5 июля.

Напомним, за несколько кругов до финиша из-за аварии нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на трассу выехала машина безопасности, с которой гонщики и завершили заезд.

«В конце появился сейфти-кар, но по какой-то причине, кажется, круговым нужно было нас обогнать, я ехал со скоростью 100-120 км/ч. Мои шины совершенно остыли, поэтому я скептически отнёсся к рестарту. И да, это не очень хорошо для болельщиков на трассе. Но был рад, что рестарта не было», — сказал Леклер на пресс-конференции.

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