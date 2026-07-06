«Всё пошло не по плану с самого начала». Хюлькенберг — о сходе на ГП Великобритании

Пилот команды «Ауди» Нико Хюлькенберг после Гран-при Великобритании подвёл итоги гоночного уик-энда, выразив разочарование тем, что технические проблемы помешали ему побороться за финиш в очковой зоне. Немецкий гонщик сошёл с дистанции на 39-м круге.

«Такие гоночные уик-энды закаляют характер. Всё пошло не по плану с самого начала. Мы постоянно находились в положении догоняющих. Ну а затем на болиде возникла проблема с коробкой передач – о чём я даже не сразу узнал, – которая вынудила нас сойти с дистанции гонки», — приводит слова Хюлькенберга Motor Sport Magazine.

Победителем Гран-при Великобритании стал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер, второе место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Тройку сильнейших замкнул напарник Леклера Льюис Хэмилтон.