Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Всё пошло не по плану с самого начала». Хюлькенберг — о сходе на ГП Великобритании

«Всё пошло не по плану с самого начала». Хюлькенберг — о сходе на ГП Великобритании
Комментарии

Пилот команды «Ауди» Нико Хюлькенберг после Гран-при Великобритании подвёл итоги гоночного уик-энда, выразив разочарование тем, что технические проблемы помешали ему побороться за финиш в очковой зоне. Немецкий гонщик сошёл с дистанции на 39-м круге.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Такие гоночные уик-энды закаляют характер. Всё пошло не по плану с самого начала. Мы постоянно находились в положении догоняющих. Ну а затем на болиде возникла проблема с коробкой передач – о чём я даже не сразу узнал, – которая вынудила нас сойти с дистанции гонки», — приводит слова Хюлькенберга Motor Sport Magazine.

Победителем Гран-при Великобритании стал гонщик «Феррари» монегаск Шарль Леклер, второе место занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Тройку сильнейших замкнул напарник Леклера Льюис Хэмилтон.

Материалы по теме
Ворох проблем у фаворитов Ф-1: проколы, вылеты, штрафы. А выиграл наконец Леклер!
Ворох проблем у фаворитов Ф-1: проколы, вылеты, штрафы. А выиграл наконец Леклер!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android