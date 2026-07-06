Джон Элканн: когда «Феррари» едина, она творит великие вещи

Президент «Феррари» Джон Элканн прокомментировал победу Шарля Леклера на Гран-при Великобритании. Эта победа стала для итальянской команды 250-й в истории Формулы-1.

«Это 250-я победа «Феррари», первая случилась здесь же, в Сильверстоуне [в 1951 году]. Это показывает, насколько автодром важен для нашей истории, особенно для настоящего и будущего команды. Когда «Феррари» и все сотрудники коллектива работают сообща, начиная с наших замечательных пилотов — Шарль провёл отличную гонку — и до всего коллектива в Маранелло, на трассе случаются прекрасные события.

Важно всегда выкладываться по полной, верить в себя. Важно, чтобы все наши тифози поддерживали «Феррари». В Маранелло у всех есть огромное желание делать свою работу как можно лучше. Когда «Феррари» едина, она творит великие вещи. Форца, «Феррари»!» — приводит слова Элканна портал FormulaPassion.