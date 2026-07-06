Четвёртый этап RDS GP пройдёт 11-12 июля в Мячково

11-12 июля на автодроме ADM Raceway в Мячково (Московская область) пройдёт четвёртый этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP).
Расписание четвёртого этапа RDS GP
11 июля, суббота
9:00 — тренировочные заезды;
12:00 — квалификация;
16:45 — автограф-сессия на пит-лейне;
17:40 — парные тренировки.
12 июля, воскресенье
9:15 — тренировочные заезды;
10:25 — парные заезды топ-32;
13:20 — парад пилотов и автограф-сессия на трассе;
14:45 — парные заезды топ-16/ топ-8 / топ-4 / финал;
17:40 — церемония награждения.
Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома ADM Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.