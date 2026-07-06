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«Это было правильное решение». Вассёр — об остановке Хэмилтона, стоившей ему второго места

«Это было правильное решение». Вассёр — об остановке Хэмилтона, стоившей ему второго места
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Глава команды «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, в котором Шарль Леклер одержал победу, а Льюис Хэмилтон финишировал третьим.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Это невероятно позитивный результат для команды, особенно учитывая, что мы приехали в Сильверстоун, ожидая довольно сложную гонку. Здесь, на трассе, и на заводе все отлично поработали, чтобы сократить отставание от лидеров. Шарль смог удержаться впереди, и в итоге мы финишировали на первом и третьем местах.

Я особенно рад за Шарля, так как ему пришлось столкнуться с некоторыми трудностями в последние несколько недель: здесь, в Сильверстоуне, он смог восстановить уверенность в машине и сразу же был вознаграждён этим результатом. Что касается Льюиса, он опустился на третье место из-за машины безопасности: думаю, остановка была правильным решением, так как мы были уверены, что гонка была бы возобновлена, на мягких шинах ему было бы довольно легко обогнать Расселла», — приводит слова Вассёра официальный сайт «Феррари».

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