«Это было правильное решение». Вассёр — об остановке Хэмилтона, стоившей ему второго места

Глава команды «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал итоги Гран-при Великобритании, в котором Шарль Леклер одержал победу, а Льюис Хэмилтон финишировал третьим.

«Это невероятно позитивный результат для команды, особенно учитывая, что мы приехали в Сильверстоун, ожидая довольно сложную гонку. Здесь, на трассе, и на заводе все отлично поработали, чтобы сократить отставание от лидеров. Шарль смог удержаться впереди, и в итоге мы финишировали на первом и третьем местах.

Я особенно рад за Шарля, так как ему пришлось столкнуться с некоторыми трудностями в последние несколько недель: здесь, в Сильверстоуне, он смог восстановить уверенность в машине и сразу же был вознаграждён этим результатом. Что касается Льюиса, он опустился на третье место из-за машины безопасности: думаю, остановка была правильным решением, так как мы были уверены, что гонка была бы возобновлена, на мягких шинах ему было бы довольно легко обогнать Расселла», — приводит слова Вассёра официальный сайт «Феррари».