Ферстаппен — о Хорнере: разговариваем почти каждую неделю

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что регулярно поддерживает общение с бывшим руководителем команды Кристианом Хорнером.

«Общался ли я с Хорнером на Гран-при Великобритании? Разговариваю с Кристианом почти каждую неделю. Видел его на камере, но у меня не было времени с кем-либо встречаться, по правде говоря. Я был занят. Что мы обсуждаем? Обычные вещи. Как с друзьями или людьми, которых давно знаешь», — приводит слова Ферстаппена издание Crash.net.

Ранее появились первые фото в паддоке Ф-1 после увольнения из «Ред Булл».

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