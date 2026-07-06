Леклер: в Формуле-1 ты за два дня превращаешься из героя в неудачника

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер рассказал, как справляется с психологическим давлением.

«Когда вокруг много негатива, это неприятно видеть. Ты пытаешься заглушить этот шум, насколько это возможно. Я стараюсь не смотреть в телефон и сосредотачиваюсь на важном, чтобы было правильное видение ситуации.

Слова постоянно говорятся, в этом спорте за два дня ты превращаешься из героя в неудачника, и это может оказать влияние. Поэтому моя задача заключается том, чтобы заглушать шум, ни на что не обращать внимания и ни к чему не прислушиваться», — приводит слова Леклера издание RaceFans.

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