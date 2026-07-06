Двигатели «Мерседеса» обошли «Феррари» по числу поулов в Формуле-1

Примечательная статистика была опубликована после Гран-при Великобритании Формулы-1, прошедшего на минувших выходных в Сильверстоуне.
Победа итальянца Андреа Кими Антонелли в квалификации стала 257-й для машин с двигателем «Мерседеса». По этому показателю моторы немецкой автокомпании превзошли «Феррари» (256).
Формула-1. Гран-при Великобритании (топ-10):
1. Шарль Леклер («Феррари») — 52 круга
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.427.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.772.
4. Ландо Норрис («Макларен») +1.149.
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.598.
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.023.
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.214.
8. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.413.
9. Франко Колапинто («Альпин») +3.229.
10. Пьер Гасли («Альпин») +3.445.