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Стелла — о Гран-при Великобритании: на наши результаты повлияли неполадки с батареей

Стелла — о Гран-при Великобритании: на наши результаты повлияли неполадки с батареей
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла подвёл итоги гонки на Гран-при Великобритании. Ни один из пилотов команды не попал на подиум по итогам гонки. Ландо Норрис финишировал на четвёртом месте, а Оскар Пиастри на 11-м.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Думаю, когда дело доходит до эксплуатации силовой установки и возможностей, которыми мы обладаем в данной области, то факт в том, что эти самые возможности у нас есть – нельзя сказать, что моторное подразделение прикладывает недостаточно усилий. Мне кажется, моторное подразделение, как и любая другая команда, находится в процессе разработки и исправления проблем с надёжностью. На наши результаты повлияли неполадки с батареей, у других команд были трудности с ДВС.

Они работают на пределе своих возможностей – это значит, что им непросто внедрить все решения и корректировки, а также распределить силовые установки в зависимости от фактического пробега каждого болида, ведь, похоже, мы используем не самую последнюю спецификацию мотора. У «Альпин» и «Уильямса» больший пробег, из-за чего им было нужнее обновить двигатель. Факт в том, что все работают изо всех сил, и на некоторые вещи можно закрыть глаза. Поэтому мы принимаем эту часть переговоров с моторным подразделением. Никогда не упущу шанс сказать, что мы всегда поддерживаем прекрасные отношения, но, как это бывает в Формуле-1, когда вы трудитесь изо всех сил, порой возникают некоторые вещи, которые можно было сделать лучше.

Я очень ценю позицию моторного подразделения в переговорах, когда они заявляют: «Да, мы видим вашу точку зрения. Мы могли справиться и лучше». Здесь то же самое, что и с нашей командой. Мы многое могли сделать лучше. В гонке мы могли зазвать Оскара на пит-стоп на круг раньше и тем самым сохранить значительную часть времени. Поэтому здесь не идёт речь о том, что моторному подразделению не хватает усердия. Здесь дело в том, что все стараются справиться со всем как можно быстрее. Мне кажется, вполне естественно, что клиентская команда находится в роли отстающей», — приводит слова Стеллы портал GP Blog.

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