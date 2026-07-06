Инсайдер Ф-1 и IndyCar анонсировал громкое объявление в понедельник

Спортивный журналист Уилл Бакстон, освещающий Формулу-1 и IndyCar, сообщил, что сегодня, 6 июля, может быть сделано резонансное объявление. О подробностях не сообщается.

«Слышал, что большое объявление ожидается в конце дня. Если это то, о чём я думаю, это будет грандиозно», — написал Бакстон в социальных сетях.

Напомним, ранее журналист De Telegraaf Эрик ван Харен сообщил, что руководство команды «Ред Булл» требует от четырёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена отказаться от пункта в контракте о досрочном его расторжении.

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