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Алекс Маркес и Ди Джаннантонио подписали многолетние контракты с «КТМ»

Алекс Маркес и Ди Джаннантонио подписали многолетние контракты с «КТМ»
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Заводская команда «КТМ» в классе MotoGP официально объявила о подписании многолетних контрактов с Алексом Маркесом и Фабио Ди Джаннантонио, которые с сезона-2027 станут пилотами австрийского коллектива. Об этом сообщает официальный сайт MotoGP.

30-летний Алекс Маркес, в активе которого четыре победы в премьер-классе и вице-чемпионство в 2025 году, до конца текущего сезона продолжает выступать за «Грезини».

Его будущий напарник, 27-летний Фабио Ди Джаннантонио, в данный момент представляет команду «ВР46» и занимает третье место в чемпионате сезона-2026, в его послужном списке две победы за пять сезонов.

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