LADA Sport ROSNEFT выиграла два золота на этапе РСКГ в Нижнем Новгороде

Третий этап Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) на трассе «Нижегородское кольцо» завершился двумя победами команды LADA Sport ROSNEFT.

В личном зачёте самого мощного класса SMP TCR Racing лучшим стал Иван Чубаров. Эта победа стал для пилота LADA Sport ROSNEFT первой в текущем сезоне. Благодаря пятому месту напарника Чубарова Артёма Северюхина команда выиграла и командный кубок. Оба гонщика — выпускники картинговой юниорской программы LADA Sport ROSNEFT Junior.

В сезоне 2026 года LADA Sport ROSNEFT выступает в трёх дисциплинах: картинг, кольцевые гонки и ралли-рейды. С 2015 года генеральным спонсором команды является компания «Роснефть». За это время гоночный коллектив выиграл 49 чемпионских титулов в различных дисциплинах.