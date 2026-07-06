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«Ситуация выровнялась». Доменикали отреагировал на победу «Феррари» в Сильверстоуне

«Ситуация выровнялась». Доменикали отреагировал на победу «Феррари» в Сильверстоуне
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Глава Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал выступление «Феррари» на Гран-при Великобритании. Напомним, Шарль Леклер стал победителем гонки, Льюис Хэмилтон финишировал третьим.

«Ситуация выровнялась, похоже, Льюис нашёл себя. Очевидно, Шарль чувствует определённое давление касательно того, что он должен делать. Но приятно видеть, что «Феррари» сражается, как я и говорил с самого начала, чемпионат очень длинный. Да, сейчас разрыв между «Мерседесом» и «Феррари» составляет около 100 очков, но для того, чтобы всё стало возможным, достаточно одной-двух гонок со сходом.

Надёжность по-прежнему является фактором, дающим возможность бороться за титул до конца. Здорово, что моя бывшая команда в строю с нужной мотивацией и энергией», — приводит слова Доменикали Sky Sports.

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