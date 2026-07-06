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Ферстаппен был готов снизить зарплату, но хотел контракт на 3 года с «Мерседесом» — Нуньес

Ферстаппен был готов снизить зарплату, но хотел контракт на 3 года с «Мерседесом» — Нуньес
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Журналист Франко Нуньес сообщил, что четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макса Ферстаппен («Ред Булл») был готов пойти на снижение зарплаты в ходе переговоров с «Мерседесом».

«В коварной Британии Ферстаппен также понял, что наличие пункта о досрочном выходе из контракта с «Ред Булл» мало что даёт: после долгих ухаживаний Макс получил отказ от «Мерседеса». «Серебряные стрелы» продлят контракт с Джорджем Расселлом на 2027 год. Тото Вольф не захотел революций, даже если нидерландец был готов снизить свою зарплату до $ 50 млн в год, но требовал трёхлетний контракт, который не был положен на стол переговоров», — написал Нуньес в колонке для Motorsport Italia.

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