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О каком сенсационном объявлении в Формуле-1 говорят инсайдеры?

О каком сенсационном объявлении в Формуле-1 говорят инсайдеры?
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В последние часы авторитетные автоспортивные инсайдеры и журналисты Уилл Бакстон и Томас Махер намекнули в социальных сетях о готовящемся громком анонсе в Формуле-1.

В связи с этим спортивный портал «Чемпионат» предлагает вам пройти опрос и ответить на вопрос — о каком сенсационном объявлении в Формуле-1 говорят инсайдеры?

В минувшие выходные в «Королевских гонках» прошёл девятый этап сезона-2026 Гран-при Великобритании, победу в котором одержал монегаск Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Вторым финишировал британец Джордж Расселл («Мерседес»), третий — Льюис Хэмилтон («Феррари»). Четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен на втором уикенде подряд столкнулся с проблемой заднего крыла и разбил болид.

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