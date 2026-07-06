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Арестованы пять человек по делу о нападении на легенду Формулы-1 Проста

Арестованы пять человек по делу о нападении на легенду Формулы-1 Проста
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Во Франции арестованы пять подозреваемых в связи с ограблением четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Алена Проста в его доме в Ньоне, Швейцария, о чём сообщили в Blick.

По данным издания, прокуратура в Понтуазе, недалеко от Парижа, подтвердила арест пяти человек в возрасте от 16 до 22 лет. Двое из подозреваемых являются несовершеннолетними, в то время как остальные трое заключены под стражу. Группа обвиняется в краже, похищении, незаконном лишении свободы и участии в преступной группировке.

Ограбление произошло чуть больше месяца назад, когда 71-летний Прост был атакован в собственном доме. Он получил травму головы во время борьбы, а преступники угрожали его семье, прежде чем заставить сына открыть сейф. Банда скрылась с содержимым, включая несколько дорогих часов.

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