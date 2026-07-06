«Убийца с улыбкой на лице». Вольф — о выступлениях Антонелли в квалификациях

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о выступлениях в квалификациях 19-летнего итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли.

«Впечатляет, насколько Антонелли спокоен, а затем он словно убийца с улыбкой на лице. На это приятно смотреть, видно, как разница во времени на круге становится всё быстрее и быстрее. Без ошибок, если учитывать, что это всего лишь его второй год, он выступает на таком высоком уровне», — приводит слова Вольфа пресс-служба Формулы-1.

На минувшем Гран-при Великобритании Антонелли завоевал поул. Бо́льшую часть гонки был в лидерах, но после своего пит-стопа столкнулся с техническими проблемами с болидом, а затем получил штраф в пять секунд за нарушение границ трассы.