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«Убийца с улыбкой на лице». Вольф — о выступлениях Антонелли в квалификациях

«Убийца с улыбкой на лице». Вольф — о выступлениях Антонелли в квалификациях
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Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о выступлениях в квалификациях 19-летнего итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли.

«Впечатляет, насколько Антонелли спокоен, а затем он словно убийца с улыбкой на лице. На это приятно смотреть, видно, как разница во времени на круге становится всё быстрее и быстрее. Без ошибок, если учитывать, что это всего лишь его второй год, он выступает на таком высоком уровне», — приводит слова Вольфа пресс-служба Формулы-1.

На минувшем Гран-при Великобритании Антонелли завоевал поул. Бо́льшую часть гонки был в лидерах, но после своего пит-стопа столкнулся с техническими проблемами с болидом, а затем получил штраф в пять секунд за нарушение границ трассы.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
04 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28.111
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.175
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.347
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