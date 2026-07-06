Диксон продолжит карьеру в «Макларене» в IndyCar. На эту громкую новость намекал Бакстон

Команда Arrow McLaren, выступающая в американской серии IndyCar, объявила, что со следующего года за неё будут выступать Скотт Диксон, покидающий по окончании сезона Chip Ganassi Racing, и победитель «500 миль Индианаполиса» Феликс Розенквист. Они будут представлять цвета Arrow McLaren вместе с Пато О’Уордом, в то время как Кристиан Лундгор и Нолан Сигел покинут команду.

«Переход в Arrow McLaren — это волнующий шаг. Это было большое решение как для меня, так и для моей семьи. Я с нетерпением жду возможности помочь команде, которую строят Зак Браун и Тони Канаан. Как для новозеландца для меня имеет особое значение, что я стану частью наследия Брюса Макларена — его дух и целеустремлённость лежат в основе команды, и я рад продолжить его дело», — приводит слова Диксона пресс-релиз команды.

Скотт Диксон выступает в топовых американских «формулах» с 2001 года, а с 2002 года представляет Chip Ganassi Racing. За 24 сезона в составе команды Чипа Ганасси Диксон выиграл шесть чемпионских титулов, первенствовал в «500 милях Индианаполиса» 2008 года, а также дважды побеждал в марафоне «24 часа Дейтоны».

Отметим, что ранее громкие новости анонсировал автоспортивный телекомментатор Уилл Бакстон, не уточнив, о чём речь. При этом слухи о переходе Диксона и Розенквиста в Arrow McLaren ходили в прессе уже продолжительное время.

Где продолжит карьеру Кристиан Лундгор, который в этом году одержал две победы и является лучшим представителем Arrow McLaren в общем зачёте, официально не сообщается.