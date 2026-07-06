Пьер Гасли набрал 500-е очко в Формуле-1
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30-летний французский автогонщик Пьер Гасли, выступающий за команду «Альпин», по итогам Гран-при Великобритании — 2026 набрал юбилейное 500-е очко в Формуле-1.
Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772
В основной гонке на автодроме «Сильверстоун» французский пилот финишировал 10-м, что и позволило ему набрать 500-е очко.
Гасли выступает в Формуле-1 с 2017 года, проведя пять этапов за рулём «Торо Россо». Во второй гонке 2018 года Гасли набрал первые очки в Формуле-1, когда на Гран-при Бахрейна финишировал четвёртым и заработал 12 очков. Также на его счету одна победа в Гран-при — в Монце 2020 года за рулём «Альфа Таури».
В нынешнем сезоне на его счету после девяти этапов 42 очка и девятое место в личном зачёте.
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