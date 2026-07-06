Пьер Гасли набрал 500-е очко в Формуле-1

30-летний французский автогонщик Пьер Гасли, выступающий за команду «Альпин», по итогам Гран-при Великобритании — 2026 набрал юбилейное 500-е очко в Формуле-1.

В основной гонке на автодроме «Сильверстоун» французский пилот финишировал 10-м, что и позволило ему набрать 500-е очко.

Гасли выступает в Формуле-1 с 2017 года, проведя пять этапов за рулём «Торо Россо». Во второй гонке 2018 года Гасли набрал первые очки в Формуле-1, когда на Гран-при Бахрейна финишировал четвёртым и заработал 12 очков. Также на его счету одна победа в Гран-при — в Монце 2020 года за рулём «Альфа Таури».

В нынешнем сезоне на его счету после девяти этапов 42 очка и девятое место в личном зачёте.