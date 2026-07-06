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«Не очень приятная машина». Норрис — о болиде «Макларена» в 2026 году

«Не очень приятная машина». Норрис — о болиде «Макларена» в 2026 году
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о своей машине после четвёртого места на Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Всё, кроме результата, довольно шокирующее. Не знаю, как мы финишировали четвёртыми, честно говоря. Бо́льшая часть этого сегодня — надёжность. Не знал в гонке, что случилось с Кими [Антонелли] и Максом [Ферстаппеном], но бо́льшая часть успеха в нынешних условиях — просто не совершать ошибок и надёжность машин. Мы справились с этим.

Наш темп был довольно плохим, так что это неприятно. Это не очень приятная машина для пилотирования. [Это] возможно, одна из самых сложных машин, которые я когда-либо пилотировал в Формуле-1. Так что есть много вещей, которые мы должны делать лучше», — приводит слова Норриса RacingNews365.

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