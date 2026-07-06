«Не очень приятная машина». Норрис — о болиде «Макларена» в 2026 году

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о своей машине после четвёртого места на Гран-при Великобритании.
«Всё, кроме результата, довольно шокирующее. Не знаю, как мы финишировали четвёртыми, честно говоря. Бо́льшая часть этого сегодня — надёжность. Не знал в гонке, что случилось с Кими [Антонелли] и Максом [Ферстаппеном], но бо́льшая часть успеха в нынешних условиях — просто не совершать ошибок и надёжность машин. Мы справились с этим.
Наш темп был довольно плохим, так что это неприятно. Это не очень приятная машина для пилотирования. [Это] возможно, одна из самых сложных машин, которые я когда-либо пилотировал в Формуле-1. Так что есть много вещей, которые мы должны делать лучше», — приводит слова Норриса RacingNews365.
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