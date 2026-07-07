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Фото: лидер сезона Ф-1 Антонелли вместе с легендарным Федерером посетили Уимблдон-2026

Фото: лидер сезона Ф-1 Антонелли вместе с легендарным Федерером посетили Уимблдон-2026
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19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», вместе с 44-летним 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарским теннисистом Роджером Федерером посетил Уимблдон-2026.

Андреа и Роджер пришли на матч между итальянкой Жасмин Паолини и представительницей Филиппин Александрой Эалой, который завершился победой Жасмин — 6:4, 4:6, 6:3.

Уимблдон (ж). 4-й круг
06 июля 2026, понедельник. 15:40 МСК
Жасмин Паолини
17
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 3
         
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

После девяти этапов сезона-2026 итальянский гонщик возглавляет личный зачёт, имея на своём счету 179 очков. На втором месте находится его напарник по «Мерседесу» британец Джордж Расселл — 154. Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари») — третий (147 очков).

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