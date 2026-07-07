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Петров объяснил, почему «Феррари» нельзя винить за потерянное второе место Хэмилтона

Петров объяснил, почему «Феррари» нельзя винить за потерянное второе место Хэмилтона
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Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров рассказал, почему стратеги «Феррари» не допустили ошибки, позвав Льюиса Хэмилтона на пит-стоп во время машины безопасности в концовке Гран-при Великобритании.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Джорджу повезло, что он стал вторым из-за сейфти-кара и пит-стопа Хэмилтона. Но это всегда сложная ситуация для командного мостика. Вспомните Абу-Даби-2021, где тоже было непонятно, будет рестарт или нет, и Хэмилтона не позвали. Это тонкий момент, а на принятие решения доля секунды.

Ты не знаешь, как быстро уберут машину Ферстаппена, так что я встану на защиту стратегов «Феррари». Это стечение обстоятельств — shit happens», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».

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Колонка Петрова: почему Хэмилтон ошибся, а стратеги «Феррари» не виноваты
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