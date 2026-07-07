Петров объяснил, почему «Феррари» нельзя винить за потерянное второе место Хэмилтона

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров рассказал, почему стратеги «Феррари» не допустили ошибки, позвав Льюиса Хэмилтона на пит-стоп во время машины безопасности в концовке Гран-при Великобритании.

«Джорджу повезло, что он стал вторым из-за сейфти-кара и пит-стопа Хэмилтона. Но это всегда сложная ситуация для командного мостика. Вспомните Абу-Даби-2021, где тоже было непонятно, будет рестарт или нет, и Хэмилтона не позвали. Это тонкий момент, а на принятие решения доля секунды.

Ты не знаешь, как быстро уберут машину Ферстаппена, так что я встану на защиту стратегов «Феррари». Это стечение обстоятельств — shit happens», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».