Петров: совершенно не согласен с жалобами Ферстаппена и Хэмилтона на гонку на LEGO-карах

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о заезде на LEGO-картах перед основной гонкой Гран-при Великобритании.

«Совершенно не согласен с жалобами Ферстаппена и Хэмилтона на гонку на LEGO-карах. Я как увидел, сказал: «Вот это люди круто придумали!» Именно такое нужно для болельщиков.

Мы в СМП РСКГ тоже стараемся придумать побольше развлечений, благодаря чему на последнем этапе в Нижнем Новгороде было в полтора раза больше зрителей, чем в прошлом году. Зрители перестанут приходить, если у вас будут гонки ради гонок. Целый день просто сидеть на трибуне скучно.

Так что мне заезды на LEGO-карах очень понравились, особенно когда все начали пихаться, толкаться, резать трассу. Да, может, такой парад пилотов занял чуть больше времени, но это просто часть работы», — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».