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Петров: уход Ферстаппена из «Ред Булл»? А куда он может уйти?

Петров: уход Ферстаппена из «Ред Булл»? А куда он может уйти?
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Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался по поводу возможного ухода из «Ред Булл» 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена.

«Уход Ферстаппена из «Ред Булл»? А куда он может уйти? Если сравнивать с «Маклареном», то я бы сказал, что «Ред Булл» сейчас лучше. Единственный вариант — «Мерседес», ну захотят ли они ради этого отпускать Расселла? Не похоже на то. Зачем Тото Вольфу два «сумасшедших» пилота и очередная война внутри команды?» — написал Петров в своей колонке для «Чемпионата».

За последние два этапа Ферстаппен дважды вылетал с трассы и разбивал болид из-за неисправности заднего крыла.

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