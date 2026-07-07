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Виталий Петров: Криштиану Роналду можно сравнить с Фернандо Алонсо

Виталий Петров: Криштиану Роналду можно сравнить с Фернандо Алонсо
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Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался об именитом 41-летнем португальском нападающем Криштиану Роналду.

«По-прежнему поражает Криштиану Роналду, которого можно сравнить с тем же Фернандо Алонсо: держит себя в форме, доводит тело до пределов возможностей, чтобы оставаться на уровне молодых игроков. Ну, или пилотов, если мы говорим про Формулу-1. Даже только ради подобных сюжетов стоит смотреть и Ф-1, и футбол!» — написал Петров в колонке для «Чемпионата».

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В ночь на 7 июля сборная Португалии со счётом 0:1 проиграла Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года и вылетела с турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    
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