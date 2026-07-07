Виталий Петров предположил причину фальстарта Льюиса Хэмилтона

Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о причине фальстарта Льюиса Хэмилтона («Феррари») на Гран-при Великобритании, за что британец получил пятисекундный штраф.
«Такие ошибки с фальстартом недопустимы, когда пилот столько лет выступает в Формуле-1. Но, возможно, сказалось, что он выступал дома. У меня тоже были особенные ощущения от гонок на «Невском кольце» или сейчас на «Игора Драйв», где, кстати, в августе запланированы сразу два гоночных уикенда.
Когда выступаешь дома, то внутреннее состояние не передать! Знаете, это как день рождения — с утра проснулся в отличном настроении. Но в то же время в такой гонке ты сильнее переживаешь, к тому же в этот раз на «Сильверстоуне» установили рекорд посещаемости. Может, Хэмилтон увидел, насколько забиты трибуны, и допустил ошибку», — написал Петров в колонке для «Чемпионата».
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