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Виталий Петров предположил причину фальстарта Льюиса Хэмилтона

Виталий Петров предположил причину фальстарта Льюиса Хэмилтона
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Первый российский пилот Формулы-1 Виталий Петров высказался о причине фальстарта Льюиса Хэмилтона («Феррари») на Гран-при Великобритании, за что британец получил пятисекундный штраф.

Формула-1 2026. Этап 9, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка (52 круга, 306.198 км)
05 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:27:11.335
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.427
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.772

«Такие ошибки с фальстартом недопустимы, когда пилот столько лет выступает в Формуле-1. Но, возможно, сказалось, что он выступал дома. У меня тоже были особенные ощущения от гонок на «Невском кольце» или сейчас на «Игора Драйв», где, кстати, в августе запланированы сразу два гоночных уикенда.

Когда выступаешь дома, то внутреннее состояние не передать! Знаете, это как день рождения — с утра проснулся в отличном настроении. Но в то же время в такой гонке ты сильнее переживаешь, к тому же в этот раз на «Сильверстоуне» установили рекорд посещаемости. Может, Хэмилтон увидел, насколько забиты трибуны, и допустил ошибку», — написал Петров в колонке для «Чемпионата».

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