Источник: Оскар Пиастри сообщил «Макларену», что хочет покинуть команду

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри сообщил руководству команды о намерении покинуть её по окончании сезона-2026, сообщает бразильское издание Grande Premio.

По информации ресурса, австралиец недоволен своим положением в коллективе и намерен досрочно расторгнуть контракт. Менеджер гонщика Марк Уэббер уже занимается поиском вариантов. Наиболее вероятным из них является «Ред Булл», из которого может уйти четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен.

Ранее Пиастри отреагировал на слухи о возможном переходе Ферстаппена в «Макларен».

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