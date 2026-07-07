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Руководство «Ред Булл» недовольно Ферстаппеном — De Limburger

Руководство «Ред Булл» недовольно Ферстаппеном — De Limburger
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Руководство команды «Ред Булл» недовольно четырёхкратным чемпионом мира нидерландцем Максом Ферстаппеном, сообщает издание De Limburger.

По информации ресурса, акционерам компании не нравится нежелание Ферстаппена объявлять о продлении контракта, который он может досрочно расторгнуть. Отмечается, что у Ферстаппена есть право не делать этого до октября.

Руководство считает поведение Ферстаппена нелояльным. Причиной же нежелания нидерландца продлевать контракт является нестабильное выступление «Ред Булл» в нынешнем сезоне. Напомним, после девяти этапов Ферстаппен занимает четвёртое место в личном зачёте.

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