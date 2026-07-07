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«Пустая шумиха». Инсайдер опроверг слухи о желании Пиастри покинуть «Макларен»

«Пустая шумиха». Инсайдер опроверг слухи о желании Пиастри покинуть «Макларен»
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Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри не собирается покидать команду, сообщил журналист Мэт Кох.

«Множество слухов о том, что Оскар Пиастри покидает «Макларен». Я поговорил с командой и несколькими достоверными источниками вчера, и всё это похоже на сплетни. Может ли что-то произойти в будущем? Конечно. Но сейчас это пустая шумиха», — написал Кох в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, после девяти этапов в сезоне-2026 Пиастри занимает шестое место в личном зачёте пилотов. Его напарник британец Ландо Норрис – пятый.

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Источник: Оскар Пиастри сообщил «Макларену», что хочет покинуть команду

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