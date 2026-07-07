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Янник Синнер поздравил Шарля Леклера с победой на Гран-при Великобритании

Янник Синнер поздравил Шарля Леклера с победой на Гран-при Великобритании
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поздравил пилота «Феррари» монегаска Шарля Леклера с победой на Гран-при Великобритании.

«Поздравляю», — написал Синнер в социальных сетях.

Формула-1. Гран-при Великобритании (топ-10):

1. Шарль Леклер («Феррари») — 52 круга.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.427.
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.772.
4. Ландо Норрис («Макларен») +1.149.
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.598.
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +2.023.
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2.214.
8. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.413.
9. Франко Колапинто («Альпин») +3.229.
10. Пьер Гасли («Альпин») +3.445.

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