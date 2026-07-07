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Андреа Стелла назвал отставание «Макларена» от «Феррари» и «Мерседеса»

Андреа Стелла назвал отставание «Макларена» от «Феррари» и «Мерседеса»
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Глава «Макларена» Андреа Стелла, подводя итоги выступления команды на минувшем Гран-при Великобритании Формулы-1, назвал приблизительное отставание «Макларена» от лидеров сезона «Феррари» и «Мерседеса».

«Думаю, факт того, что мы не попадаем в график обновлений, является ключевым. Мы видели, что все, кто привёз обновления, улучшили время круга примерно на три десятых. Хотя это определённо не сократит отставание от «Феррари» и «Мерседеса», потому что оно составляет около пяти десятых. Но это определённо помогло бы», — приводит слова Стеллы издание Crash.net.

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