Вассёр — о победе «Феррари» в Сильверстоуне: у «Мерседеса» по-прежнему есть преимущество

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что по-прежнему считает «Мерседес» сильнейшей командой в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я никогда не делаю выводов после одной-двух гонок, хорошего результата или плохого результата. Я просто сосредоточен на том, чтобы сделать больше и сделать лучше. Это касается как меня, так и всех на базе.

Честно говоря, я считаю, что у «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество в производительности. Если вы посмотрите на наши шесть-семь сессий [на Гран-при Великобритании], то увидите, что они были впереди в пяти из них», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.