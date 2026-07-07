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Вассёр — о победе «Феррари» в Сильверстоуне: у «Мерседеса» по-прежнему есть преимущество

Вассёр — о победе «Феррари» в Сильверстоуне: у «Мерседеса» по-прежнему есть преимущество
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что по-прежнему считает «Мерседес» сильнейшей командой в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я никогда не делаю выводов после одной-двух гонок, хорошего результата или плохого результата. Я просто сосредоточен на том, чтобы сделать больше и сделать лучше. Это касается как меня, так и всех на базе.

Честно говоря, я считаю, что у «Мерседеса» по-прежнему есть небольшое преимущество в производительности. Если вы посмотрите на наши шесть-семь сессий [на Гран-при Великобритании], то увидите, что они были впереди в пяти из них», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.

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