«Здорово иметь такую связь». Кими Антонелли — о близкой дружбе с Янником Синнером

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», рассказал, как относится к близкой дружбе с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира соотечественником Янником Синнером.

«Янник — мой близкий друг, и мне очень повезло, что у нас сложились такие отношения. Он замечательный человек: очень простой и скромный. Нас многое объединяет — не только профессиональные дела, но и взгляды на жизнь в целом. Здорово иметь такую связь, к тому же его успехи меня по-настоящему вдохновляют», — приводит слова Антонелли ESPN.

После девяти этапов сезона-2026 итальянский гонщик возглавляет личный зачёт, имея на своём счету 179 очков. На втором месте находится его напарник по «Мерседесу» британец Джордж Расселл — 154. Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари») — третий (147 очков).