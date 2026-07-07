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«Достаточно просто нажать одну кнопку». Алонсо — об обгонах при нынешнем регламенте Ф-1

«Достаточно просто нажать одну кнопку». Алонсо — об обгонах при нынешнем регламенте Ф-1
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вновь раскритиковал современные правила Формулы-1 после прошедшего этапа в Сильверстоуне. Сам гонщик финишировал предпоследним, обогнав только напарника Лэнса Стролла.

«Я посмотрел часть гонки и часть спринта и видел, как люди обгоняют посреди прямой просто потому, что у них больше заряда батареи. Для такого обгона уже не требуется ни мастерства гонщика, ни каких-то особых действий с его стороны.

Не нужно никого переигрывать на торможении, не нужно обгонять по внешней траектории, не нужно идти на риск. Достаточно просто нажать одну кнопку, и, если у тебя более мощная силовая установка, ты совершишь обгон», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.

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