Льюис Хэмилтон допустил штрафы для пилотов «Мерседеса» за перерасход двигателей

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли могут получить штрафы на стартовой решётке за превышение лимита использования компонентов силовой установки по ходу сезона-2026.

«В целом в этом году с двигателями возникает больше проблем, чем обычно, и я не знаю, как обстоят дела с аккумуляторами у Джорджа и Кими, но, как мне кажется, в какой-то момент должно последовать наказание, если учитывать, что у нас всего два элемента аккумулятора или что-то в этом роде. Однако для нас будет ключевым просто удержать эту позицию, набрать максимальное количество очков и выступить на пределе своих возможностей, даже если мы не сможем победить», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport.

Согласно регламенту-2026, каждый пилот может использовать за сезон не более четырёх двигателей внутреннего сгорания, турбокомпрессоров и выхлопных систем, а также трёх мотор-генераторов кинетической энергии, аккумуляторных батарей и блоков управления электроникой.

В нынешнем сезоне оба гонщика «Мерседеса» уже сошли по техническим причинам, связанным с электроникой: Расселл — на Гран-при Канады, Антонелли — на Гран-при Барселоны.