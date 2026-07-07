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PlanetF1: Марк Матешиц хочет прекратить сотрудничество «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном

PlanetF1: Марк Матешиц хочет прекратить сотрудничество «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном
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Cитуация вокруг будущего четырёхкратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена обострилась до такой степени, что совладелец компании Марк Матешиц выразил желание разорвать отношения с гонщиком. Об этом сообщает журналист издания PlanetF1 Томас Махер.

При этом, как отмечается, данную позицию не разделяет генеральный директор команды Оливер Минцлафф, который намерен сохранить Ферстаппена до 2030 года.

Камнем преткновения в этом вопросе, по данным источника, стала тема лояльности: в «Ред Булл» считают, что сделали достаточно для её укрепления со стороны Ферстаппена, учитывая свободу и зарплату, которые он получал на протяжении 10 лет выступлений за команду, тогда как окружение гонщика, как сообщается, утратило доверие к коллективу, несмотря на кадровые изменения в руководстве, произошедшие в прошлом году после увольнения бывшего руководителя команды и генерального директора Кристиана Хорнера.

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