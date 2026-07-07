Контракт Ферстаппена с «Маклареном» на место Пиастри практически готов — PlanetF1

Переговоры между четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном и «Маклареном» по поводу места нынешнего пилота британской команды Оскара Пиастри значительно продвинулись, а соглашение между сторонами практически составлено. Об этом сообщает журналист PlanetF1 Томас Махер.

По информации издания, после Гран-при Великобритании, где Оскар Пиастри опустился на шестое место в личном зачёте, «Макларен» получил возможность воспользоваться предусмотренной в контракте австралийца опцией. На этом фоне переговоры с Ферстаппеном по поводу места, которое сейчас занимает Пиастри, якобы заметно ускорились. Как утверждают некоторые источники, первоначально контракт может быть рассчитан на три сезона, а само соглашение уже «практически готово».

Кроме того, по данным источника, «Ред Булл» был готов уже на этой неделе объявить о составе пилотов на следующий сезон, что, как предполагается, свидетельствует о том, что Ферстаппен уже принял решение относительно своего будущего.

При этом официально возможность перехода нидерландца в «Макларен» по-прежнему исключается. Более того, источники, близкие к Пиастри, утверждают, что австралийцу не о чем беспокоиться, если учитывать его действующий контракт и недавние заявления генерального директора «Макларена» Зака Брауна, который неоднократно подчёркивал, что не намерен менять нынешний состав пилотов.