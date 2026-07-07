ФИА проверит «крылья Макарены» «Ред Булл» и «Феррари» после аварий Ферстаппена — The Race

Международная автомобильная федерация (ФИА) начала переговоры с «Ред Булл» и «Феррари» по поводу конструкции так называемых «крыльев Макарены» после двух инцидентов с Максом Ферстаппеном за последние два уикенда. Об этом сообщает издание The Race.

Поводом для проверки стали авария нидерландца в квалификации Гран-при Австрии и вылет на Гран-при Великобритании, которые, по предварительным данным, были связаны с работой заднего антикрыла. В ФИА намерены убедиться, что подобные конструкции не представляют угрозы безопасности.

Если «Ред Булл» не сможет гарантировать надёжность своей разработки, команда может отказаться от неё уже на следующем этапе в Бельгии и вернуться к прежней версии заднего крыла.

Также сообщается, что ФИА рассматривает возможность обязать команды внести дополнительные меры безопасности в конструкцию или алгоритм работы крыла. Не исключён и более радикальный вариант — полный запрет подобных решений, если федерация сочтёт их потенциально опасными. При этом у «Феррари», использующей аналогичную концепцию, серьёзных проблем с крылом пока не возникало.