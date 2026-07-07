Расселл — о Гран-при Великобритании: я сражался с двумя величайшими гонщиками всех времён

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги Гран-при Великобритании, заявив, что по ходу гонки ему удалось побороться с многократными чемпионами мира Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

«Честно говоря, я даже не знаю, как всё это подытожить, потому что уикенд получился очень тяжёлым. То, что зависело от меня, было недостаточно хорошим. То, что от меня не зависело, тоже оказалось недостаточно хорошим. Всё это в итоге привело к нехватке темпа.

А затем в гонке у меня была отличная борьба с Максом и Льюисом. Я сражался с двумя величайшими гонщиками всех времён и чувствовал, что мог обогнать Макса. А благодаря преимуществу в максимальной скорости над «Феррари» я был уверен, что смог бы удержать Льюиса позади. Так что третье место, наверное, было бы справедливым результатом после Шарля [Леклера] и Кими [Антонелли].

А потом случился прокол… Я просто не мог поверить своему невезению. Думаю, уже прошёл стадию злости и разочарования. Если бы до гонки мне сказали, что в итоге я финиширую вторым, я бы даже не смог представить, как такое вообще возможно. Поэтому очень рад, что всё-таки смог подняться на подиум», — приводит слова Расселла Motorsport Week.