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Фред Вассёр ответил на вопрос о шансах «Феррари» на титул в текущем сезоне

Фред Вассёр ответил на вопрос о шансах «Феррари» на титул в текущем сезоне
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр призвал не делать поспешных выводов о шансах команды на чемпионский титул после победы Шарля Леклера на Гран-при Великобритании.

«Разговоры о борьбе за чемпионат — это уже ваши слова. После Барселоны все говорили: «Феррари» вернулась в борьбу за чемпионат». После Австрии уже говорили: «Феррари» ни на что не претендует». У нас же внутри команды подход остаётся неизменным: «Ребята, этот уикенд позади. Теперь сосредоточимся на Спа».

Мы вовсе не безнадёжны. Мы шаг за шагом становимся сильнее. Но я никогда не делаю выводов по одной или двум гонкам, независимо от того, хороший это результат или плохой. Я сосредоточен только на том, чтобы сделать ещё больше и стать ещё сильнее. Думаю, это касается и меня, и всех сотрудников на базе команды. А говорить о чемпионате — уже ваша работа», — приводит слова Вассёра портал F1i.

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