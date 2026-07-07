«В этом сезоне это стало закономерностью». Сайнс — о «серьёзных проблемах» в «Уильямсе»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что его беспокоят серьёзные проблемы, которые команде необходимо решить, после неудачного старта сезона-2026.

«У нас был хороший старт, и я думал, что с этого момента гонка развернётся по-настоящему, ведь, возможно, благодаря турбулентности я смогу удержать их до конца, но, как только мы вошли в ритм, стало ясно, что машины «Альпин» и «Ауди» просто слишком быстры для нас. Это вызывает беспокойство и разочарование, потому что в этом году начинает складываться неблагоприятная тенденция: мы, похоже, не можем значительно сократить время круга даже после внедрения обновлений; нам нужно серьёзно сесть и обсудить ситуацию, ведь мы значительно облегчили машину, а отставание от задней части середины пелотона продолжает расти.

[Сейчас] я расстроен, но, пожалуй, правильнее сказать — обеспокоен. Никому не нравится, когда его обгоняют, особенно после хорошего старта, когда мы выходим в зону очков, а потом отстаём. В этом сезоне это стало закономерностью, это было разочаровывающе.

Однако когда я вернусь на завод, я буду улыбаться и постараюсь направить всю свою энергию на то, чтобы улучшить ситуацию, потому что теперь мне ясно: у нас серьёзные проблемы. Я не знаю, может быть, при этих правилах мы не до конца понимаем динамику потока воздуха или то, что происходит, но в Сузуке мы отставали на 1,6 секунды с перегруженной машиной, а в Сильверстоуне — на две секунды при гораздо более оптимальном весе. Это означает, что что-то не работает в машине, чего-то не хватает, и нам нужно серьёзно подойти к поиску проблем и вернуться в гонку», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

На Гран-при Великобритании команда представила новое переднее крыло, однако ни Сайнс, ни его напарник Алекс Албон не смогли побороться за очки. «Уильямс» не набирал очков с восьмого места Сайнса в Монако и у него 11 очков в сезоне. Ближайший преследователь — «Ауди» — после восьмого места Габриэля Бортолето на «Сильверстоуне» сократил отставание до пяти очков.