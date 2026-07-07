Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берман: нужно разобраться с этим, у нас постоянно возникают проблемы на старте

Берман: нужно разобраться с этим, у нас постоянно возникают проблемы на старте
Комментарии

Пилот «Хааса» Оливер Берман заявил, что команда должна как можно скорее решить повторяющиеся проблемы со стартами, которые, по его мнению, серьёзно повлияли на его выступление на Гран-при Великобритании.

«У нас снова был плохой старт, как и в двух предыдущих гонках, хотя саму процедуру я выполнил хорошо. Нам нужно разобраться с этим, потому что у нас постоянно возникают проблемы на старте. В спринте он был хорошим, а в гонке получился ужасным. Я потерял несколько позиций, и это привело к тому, что в шестом повороте меня развернуло.

После этого я оказался в хвосте пелотона, а нашего темпа не хватало для обгонов. В грязном воздухе нам было очень тяжело. Затем мы наконец получили чистый воздух и смогли показать хороший темп, но всё равно мы недостаточно быстры», — приводит слова Бермана издание FormulaPassion.

Материалы по теме
Гран-при Великобритании надо было прервать после вылета Ферстаппена. Или всё-таки нет?
Гран-при Великобритании надо было прервать после вылета Ферстаппена. Или всё-таки нет?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android