Берман: нужно разобраться с этим, у нас постоянно возникают проблемы на старте

Пилот «Хааса» Оливер Берман заявил, что команда должна как можно скорее решить повторяющиеся проблемы со стартами, которые, по его мнению, серьёзно повлияли на его выступление на Гран-при Великобритании.

«У нас снова был плохой старт, как и в двух предыдущих гонках, хотя саму процедуру я выполнил хорошо. Нам нужно разобраться с этим, потому что у нас постоянно возникают проблемы на старте. В спринте он был хорошим, а в гонке получился ужасным. Я потерял несколько позиций, и это привело к тому, что в шестом повороте меня развернуло.

После этого я оказался в хвосте пелотона, а нашего темпа не хватало для обгонов. В грязном воздухе нам было очень тяжело. Затем мы наконец получили чистый воздух и смогли показать хороший темп, но всё равно мы недостаточно быстры», — приводит слова Бермана издание FormulaPassion.