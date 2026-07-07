Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Sky Sports: количество спринтов в Формуле-1 может увеличиться до 9-10 за сезон

Sky Sports: количество спринтов в Формуле-1 может увеличиться до 9-10 за сезон
Комментарии

Количество спринтерских гонок в Формуле-1 может быть увеличено уже с сезона 2027 года. Руководство чемпионата рассматривает возможность расширения нынешнего формата с шести до девяти или 10 спринтов за сезон, сообщает Sky Sports.

«Если вспомнить, в самом начале многие скептически относились к тому, что мы делаем. Но я считаю, что мы обязаны быть смелыми и мыслить нестандартно. Думаю, сейчас вы сами видите эффект. В пятницу в Сильверстоуне у нас было 150 тысяч зрителей. Было бы неправильно не предложить им что-то, где есть настоящая борьба на трассе.

Поэтому считаю, что именно в этом направлении нам и следует двигаться. Сейчас мы готовимся объявить об увеличении числа спринтов в будущем. Это произойдёт одновременно с публикацией календаря, которая состоится уже совсем скоро. Следите за новостями», — приводит слова генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали источник.

Материалы по теме
Антонелли выиграл спринт Гран-при Великобритании, Хэмилтон — 2-й, Норрис — 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android