Организаторы «Мадринга» взяли на себя расходы ради заезда «Феррари» — AutoRacer

Организаторы нового автодрома «Мадринг», который с сентября будет принимать Гран-при Испании, пригласили «Феррари» провести на трассе промомероприятие. Об этом сообщает AutoRacer.

По информации источника, именно организаторы выступили с инициативой провести первые демонстрационные заезды на новой трассе и взяли на себя расходы, связанные с мероприятием. В «Феррари» приняли приглашение, однако вместо исторического болида или машины категории GT решили использовать актуальный болид SF-26 в рамках второго разрешённого по регламенту съёмочного дня.

В четверг Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон проедут суммарно до 200 км. Новых деталей на машине испытывать не планируется, однако команда сможет собрать первые данные о конфигурации трассы перед дебютным Гран-при Испании, который состоится в сентябре. Кроме того, благодаря приглашению организаторов «Феррари» частично сократит логистические расходы, что имеет значение в условиях действия бюджетного лимита.