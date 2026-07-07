Култхард: немного обидно, что Гран-при Великобритании не закончился однокруговым спринтом

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что предпочёл бы увидеть завершение Гран-при Великобритании в гоночном режиме, а не за автомобилем безопасности, который был вызван аварией чемпиона Макса Ферстаппена.

«Я бы предпочёл, чтобы финиша за автомобилем безопасности не произошло. Да, существуют правила и регламент, но мы всё-таки занимаемся зрелищем, и именно это должно оставаться одним из главных приоритетов. Конечно, существует правило, согласно которому гонку нельзя возобновить, если круговым разрешили обогнать автомобиль безопасности менее чем за один круг до финиша.

Однако, думаю, эту процедуру можно ускорить. Правда можно. Как только автомобиль безопасности выезжает на трассу, гонка нейтрализована. Да, сначала ему нужно подобрать лидера, но как только это сделано, никто уже никого не обгоняет. Так что всю остальную процедуру вполне можно провести гораздо быстрее. Мы постоянно учимся на подобных ситуациях. Было немного обидно, что гонка не завершилась однокруговым спринтом. Это было бы гораздо лучше, чем просто доехать до финиша за автомобилем безопасности», — приводит слова Култхард издание Motorsport.