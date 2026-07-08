Marca: «Феррари» сама оплатит проведение тестов на новой трассе «Мадринг» в Испании

«Феррари» договорилась с организаторами новой трассы «Мадринг» о проведении съёмочного дня ещё в октябре 2025 года, сообщает издание Marca.

По информации источника, «Скудерия» сразу приняла предложение протестировать новый автодром и была уверена, что к июлю 2026 года трасса будет полностью готова к эксплуатации. В четверг, 9 июля, Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон выведут SF-26 на трассу в рамках съёмочного дня, став первыми пилотами, которые проедут по «Мадрингу» на болиде нынешнего поколения.

При этом в материале издания опровергается информация, что организаторы оплатили мероприятие: сообщается, что «Феррари» самостоятельно покрывает расходы, поскольку главная цель команды — собрать данные для подготовки симулятора перед сентябрьским Гран-при Испании.

Кроме того, Marca сообщает, что «Феррари» разместится в одном из боксов нового здания паддока.