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Шлем Айртона Сенны продали на аукционе за $ 670 тыс.

Шлем Айртона Сенны продали на аукционе за $ 670 тыс.
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Гоночный шлем трёхкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны, который бразилец использовал на Гран-при Великобритании, Венгрии и Бельгии в сезоне 1992 года, был продан на аукционе за £ 500 тыс. (~ $ 670 тыс.). Об этом сообщает издание RacingNews365.

Перед началом торгов организаторы оценивали лот в £ 80-120 тыс., однако итоговая цена более чем в четыре раза превысила верхнюю границу прогноза. При этом проданный лот не стал самым дорогим шлемом легендарного бразильца.

В апреле 2025 года шлем, в котором Сенна выступал на Гран-при Бельгии 1992 года и после аварии помогал Эрику Кома, был продан за £ 720 тыс. (~ $ 964,8 тыс.).

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