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Палмер назвал странным объяснение Хэмилтона после штрафа за фальстарт в Сильверстоуне

Палмер назвал странным объяснение Хэмилтона после штрафа за фальстарт в Сильверстоуне
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Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер признался, что не поверил объяснению семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона относительно фальстарта на Гран-при Великобритании. По словам британца, это случилось из-за случайного движения руки.

«Очень странно. Со мной такого никогда не случалось. И я не припомню, чтобы с Льюисом такое происходило раньше. За его плечами столько гонок, столько выдающихся выступлений в Сильверстоуне. Может быть, что-то внутри него настолько хотело сразу вырваться в лидеры на домашнем этапе? Ведь старт у него получился действительно очень хорошим, что удивительно, если учитывать, что до этого он дёрнулся раньше времени. Обычно после такого ты теряешь ритм: приходится жать на тормоз, и всё идёт не по плану.

Не могу представить, что дело было в волнении. Льюис столько раз блестяще выступал на этой трассе. Поэтому такое объяснение звучит довольно странно», — приводит слова Палмера портал F1oversteer.

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