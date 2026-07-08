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В «Мерседесе» назвали причину поломки болида Антонелли на Гран-при Великобритании

В «Мерседесе» назвали причину поломки болида Антонелли на Гран-при Великобритании
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Заместитель технического директора «Мерседеса» Симоне Реста объяснил поломку машины итальянца Андреа Кими Антонелли в гонке Гран-при Великобритании.

«Это был отказ переднего тормозного воздуховода, в той части, которую называют колёсным закрылком. Поломка произошла за 10 кругов до финиша, компонент разболтался и начал сильно влиять на работу подвески и рулевого управления.

Машина стала очень вялой, практически неуправляемой. Но Кими проявил стойкость. Он хотел остаться на трассе и дать себе шанс на очки. Как я и сказал, машина была неуправляема, вот почему Кими несколько раз выехал за пределы трассы», — приводит слова Ресты Crash.net.

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