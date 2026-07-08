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Брандл: если у Ферстаппена появится возможность, он сделает что-то новое для себя

Брандл: если у Ферстаппена появится возможность, он сделает что-то новое для себя
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Обозреватель Мартин Брандл высказался о возможном уходе четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Думаю, если у него появится возможность, будь то 2027-й или 2028-й, он сделает что-то новое для себя. Гонщики делают это. Мы видели, как это сделал Льюис Хэмилтон, перезагрузившись и приняв новый вызов.

Проблема Ферстаппена заключается в том, что для него есть только три команды: «Феррари», «Макларен» и «Мерседес». И все они, похоже, очень привязаны к своим нынешним составам, по крайней мере, до окончания 2027 года», — приводит слова Брандла Sky Sports.

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